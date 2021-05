Corona verschärft Armut infolge von Überschuldung

Jobverlust führt oft direkt in die Armut. "Die Coronakrise verschärft die Situation", betont der Geschäftsführer der Schuldnerberatung Niederösterreich, Michael Lackenberger. Seit Mitte 2020 gerieten auch zunehmend Menschen aus der klassischen Mittelschicht plötzlich in eine finanzielle Schieflage. Besonders hart treffe es jene, die bereits vor der Pandemie Schulden hatten. Die Zahl der Privatkonkurse war dank staatlicher Intervention - vorerst - dennoch massiv rückläufig.

2020 wurden österreichweit 54.688 überschuldete Menschen von 134 Beratern an 73 Standorten begleitet und betreut. 38 Prozent der Ratsuchenden waren arbeitslos - das waren mehr als im Jahr davor (35 Prozent). 42 Prozent hatten nur die Pflichtschule als höchsten Bildungsabschluss, bei den jungen Klienten waren es sogar 47 Prozent. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung liegt der Wert bei 25 Prozent. Erwerbslose und schlecht ausgebildete Menschen haben das größte Risiko, in Überschuldung und Armut zu geraten, so die Erfahrung in den Beratungsstellen. Im Schnitt waren die Klienten mit 59.906 Euro überschuldet. Es gibt allerdings eine hohe Dunkelziffer an Überschuldeten, denn seit 2008 werden in Österreich nur noch jene erfasst, die sich an eine der staatlichen Beratungsstellen gewendet haben. "Es fehlen die Fakten", vermisst Mitterlehner die jährliche Erhebung einer Überschuldungsquote in Relation zur Gesamtbevölkerung, die regional und nach Alter und Geschlecht auswertbar ist, um gezielt sozialpolitische Maßnahmen setzen zu können. In Deutschland liege diese Quote bei knapp 10 Prozent, was dort 6,89 Millionen Menschen entspreche.