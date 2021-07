Corona-Update Wolfurt: Eine Infektion in den vergangenen sieben Tagen

Alles ruhig in Wolfurt, dort sind keine neuen Corona-Infektionen zu verzeichnen (Daten von 12 Uhr). In der letzten Woche wurde insgesamt eine Infektion gezählt. Wolfurt hat seit Beginn der Pandemie insgeamt 705 Erkrankungen erlebt.

Mit Mittwoch gibt es in Wolfurt einen aktiven Fall, um zwei weniger als am Vortag. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Wolfurt niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch sechs Tote gefordert.