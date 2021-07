Corona-Update Warth: Ruhige Lage

Keine Corona-Neuerkrankungen werden aus Warth (mit 12 Uhr) gemeldet. Binnen sieben Tagen ist Warth ebenfalls ohne Neuinfektion geblieben. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich in Warth vierzehn Menschen angesteckt.

Am Donnerstag ist in Warth keine aktive Erkrankung zu verzeichnen. In den vergangenen 24 Stunden sind in Warth keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben.