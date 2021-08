Corona-Update Sulz: Eine Neuerkrankung gemeldet

Seit Freitag ist in Sulz eine Infektion verzeichnet worden (mit Samstag 12 Uhr). In der letzten Woche wurden insgesamt fünf Infektionen gezählt. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich 217 Menschen angesteckt.

Momentan gibt es in Sulz fünf aktive Fälle, um einen weniger als am Vortag. Niemand ist seit dem Vortag an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch einen Totengefordert.