Corona-Update Schwarzenberg: Zur Zeit ein Erkrankter

Schwarzenberg bleibt weiter von Neuinfektionen verschont. Die vergangene Woche ist ebenfalls ohne neue Erkrankung verstrichen. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich 180 Menschen angesteckt.

Derzeit gibt es in Schwarzenberg einen aktiven Fall, um einen weniger als am Vortag. Niemand ist an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch einen Totengefordert.