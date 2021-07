Corona-Update Nüziders: Seit zehn Tagen keine Neuinfektion

Keine Covid-Neuinfektionen sind in Nüziders innerhalb 24 Stunden aufgetreten (Stand: 12 Uhr). Binnen sieben Tagen ist Nüziders ebenfalls ohne Neuinfektion geblieben. Nüziders hat seit Beginn der Pandemie insgeamt 314 Erkrankungen erlebt.

Am Donnerstag ist in Nüziders keine aktive Erkrankung zu verzeichnen. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Nüziders niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch ein Tote gefordert.