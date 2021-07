Corona-Update Lauterach: Zur Zeit drei Erkrankte

In Lauterach ist seit gestern eine Neuinfektion registriert worden (Stand der Daten: 12 Uhr). In sieben Tagen sind zwei Infektionen dazugekommen. Lauterach hat seit Beginn der Pandemie insgeamt 799 Erkrankungen erlebt.

Am Dienstag steht Lauterach bei drei aktiven Fällen, gleich viele wie am Vortag. In den vergangenen 24 Stunden sind in Lauterach keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch vier Tote gefordert.