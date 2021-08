Corona-Update Gaißau: Binnen einer Woche zwei neue Infektionen

Keine Corona-Neuerkrankungen werden aus Gaißau gemeldet. In der letzten Woche wurden insgesamt zwei Infektionen gezählt. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich 211 Menschen angesteckt.

Derzeit gibt es in Gaißau zwei aktive Fälle, um zwei weniger als am Vortag. Niemand ist an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch vier Tote gefordert.