Corona-Update Dornbirn: Zwei neue Covid-Infektionen

In Dornbirn sind seit gestern zwei Neuinfektionen registriert worden (Stand der Daten: 12 Uhr). In sieben Tagen sind 14 Infektionen dazugekommen. Seit Pandemie-Beginn waren es 4 283.

Momentan gibt es in Dornbirn 27 aktive Fälle, um einen weniger als am Vortag. Niemand ist seit dem Vortag an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch achtunddreißig Tote gefordert.