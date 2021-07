Corona-Update Bregenz: Acht Infektionen in den vergangenen sieben Tagen

In Bregenz ist seit gestern eine Neuinfektion registriert worden (Stand der Daten: 12 Uhr). In sieben Tagen sind acht Infektionen dazugekommen. Seit Start der Corona-Pandemie waren es 2 152.

Derzeit gibt es in Bregenz 13 aktive Fälle, so viele wie am Vortag. Ein Todesfall ist glücklicherweise nicht zu beklagen. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch fünfundzwanzig Tote gefordert.