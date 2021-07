Corona-Update Bildstein: Sieben-Tages-Inzidenz bei 124,1

Keine Corona-Neuerkrankungen werden aus Bildstein (mit 12 Uhr) gemeldet. In der letzten Woche wurde insgesamt eine Infektion gezählt. Bildstein hat seit Beginn der Pandemie insgeamt dreiundfünfzig Erkrankungen erlebt.

Die Zahl der aktiven Fälle ist mit ein gleich hoch wie vor 24 Stunden. In den vergangenen 24 Stunden sind in Bildstein keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben.