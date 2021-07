Corona-Update Altach: Seit acht Tagen keine Neuinfektion

In Altach sind seit gestern keine neuen Corona-Infektionen registriert worden. Die vergangene Woche ist in Altach ebenfalls ohne neue Erkrankung verstrichen. Altach hat seit Beginn der Pandemie insgeamt 493 Erkrankungen erlebt.

Am Sonntag steht Altach bei einem aktiven Fall, genauso viele wie am Vortag. In den vergangenen 24 Stunden sind in Altach keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch neun Tote gefordert.