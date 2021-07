Corona-Update Alberschwende: Binnen einer Woche drei neue Infektionen

In Alberschwende sind seit gestern keine neuen Corona-Infektionen registriert worden. In sieben Tagen sind drei Infektionen dazugekommen. Alberschwende hat seit Beginn der Pandemie insgeamt 277 Erkrankungen erlebt.

Die Zahl der aktiven Fälle ist mit drei so hoch wie vor 24 Stunden. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Alberschwende niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben.