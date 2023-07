Corona-Untersuchungskommission in Italien

Italiens Ex-Premier Giuseppe Conte hat gegen einen Beschluss der Abgeordnetenkammer in Rom protestiert, eine Untersuchungskommission zum Thema Coronapandemie einzusetzen. Ein Gesetzentwurf zur Einsetzung dieser Kommission wurde am Donnerstag von der Abgeordnetenkammer gebilligt und muss nun noch vom Senat verabschiedet werden.

Die Kommission soll prüfen, ob die damalige Regierung um Conte zu Beginn der Pandemie 2020 alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Italien war das erste westliche Land, in dem sich die Pandemie ausgebreitet hat. Die Kommission soll mögliche Versäumnisse der Regierung kläre. Die Regierung Conte wird verdächtigt, im März 2020 besonders betroffene Gebiete in der norditalienischen Provinz Bergamo als sogenannte Rote Zonen nicht abgeschottet zu haben, um so die Ausbreitung des Virus zu stoppen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Mit mehr als 185.000 Covid-Todesopfern zählt Italien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern der Welt.