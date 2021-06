Corona - Universität Innsbruck will ab Herbst alle Hörsäle öffnen

Die Universität Innsbruck möchte mit Beginn des Wintersemesters im Herbst wieder alle Hörsäle für die Studierenden öffnen. Präsenz-Lehrveranstaltungen ermöglichen soll unter anderem die Ein-Meter-Abstandsregel und die teilweise Verlagerung von Lehrinhalten in den virtuellen Raum. "Wir wollen insgesamt so viel Präsenzlehre wie möglich", gab Rektor Tilmann Märk als Motto aus.

Denn schließlich gehe es auch darum, dass sich die Studierenden im Wintersemester "vor Ort in Innsbruck" aufhalten, strich Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Innsbruck heraus. Denn nur so könne man rasch "sowohl in die eine als auch in die andere Richtung switchen", fügte Märk hinzu und spielte damit auf die künftige Balance von Online- und Präsenzlehre an.