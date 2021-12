Corona trifft Schlumberger erneut in der wichtigsten Zeit

Gastroschließungen, ein Komplettausfall der Ballsaison, abgesagte Weihnachtsfeiern: Die Maßnahmen wegen der Coronapandemie treffen das Sekthaus Schlumberger erneut in der wichtigsten Zeit des Jahres. Von Oktober bis Dezember machen Sekthersteller die Hälfte bis zwei Drittel ihres Jahresumsatzes. Dank der Erschließung neuer Exportmärkte und einem Mehrverkauf im Handel übersteht Schlumberger die Krise ohne größere Blessuren.

Seit Beginn der Krise wird im Lebensmittelhandel wegen der geschlossenen Lokale deutlich mehr Sekt gekauft als sonst. Von Jänner bis September 2021 stieg der Sekt-Absatz in den heimischen Supermärkten laut Zahlen des Marktforschers Nielsen um 18,6 Prozent, bei Schaumwein insgesamt gab es ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2020. Immer gefragter ist Rose-Sekt, der mengenmäßig in den ersten neun Monaten um 35 Prozent zum Vorjahr zulegte. Die Marke Schlumberger verzeichnete in diesem Zeitraum ein Absatz-Plus von fast einem Viertel, die Marke Hochriegl, die im niedrigeren Preissegment angesiedelt ist, von einem Drittel.