Corona-Teststraßen in Hohenems und Altach: Anmeldungen ab sofort möglich

Für diverse Dienstleistungen ist seit Montag, dem 8. Februar 2021 (und für Grenzpendler ab Mittwoch, 10.2.2021), ein negatives Antigen-Testergebnis erforderlich.

Solche kostenlosen Corona-Tests sind ab Dienstag, dem 9. Februar 2021, in Altach sowie ab Mittwoch, dem 10. Februar 2021, auch in Hohenems möglich.

• Melden Sie sich kostenlos unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet an.

• Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, sich online anzumelden, können Sie das auch unter der Telefonnummer 0810/810-600 tun.

• Kommen Sie zum von Ihnen gewünschten Termin ins Foyer des Löwensaals bzw. zum Stadion Schnabelholz.

• Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich!

• Nach maximal 30 Minuten erhalten Sie Ihr Testergebnis per SMS aufs Handy.

• Wenn Sie sich telefonisch angemeldet haben, erhalten Sie einen Anruf.

• Wenn das Ergebnis negativ ist, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Sie können damit alle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, für deren Nutzung ein negatives Testergebnis erforderlich ist.

• Sollte das Ergebnis positiv sein, wählen Sie die Telefonnummer 1450.

• Sie erhalten dann einen Termin für einen PCR-Test in der Teststraße im Messegelände in Dornbirn.