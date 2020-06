Corona-Tests in Kindergarten und NMS Lilienfeld negativ

17 Kindergartenkinder und vier Betreuerinnen sowie 18 Mittelschüler und sieben Lehrer, die sich seit Montag in Lilienfeld in Quarantäne befinden, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.

Die Quarantäne und die Testungen waren veranlasst worden, weil davor ein Kindergartenkind in der Lilienfelder Katastralgemeinde Marktl und ein zwei Schüler der NMS Lilienfeld positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auch bei weiteren, nicht unter Quarantäne stehenden, Schülern der Mittelschule wurden am Mittwoch auf freiwilliger Basis Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Screenings sollen bis Freitag vorliegen, so der Sprecher der Gesundheitslandesrätin.