Corona-Testmöglichkeiten zum Jahreswechsel!

Die Landes-Teststraße im Hohenemser Herrenriedstadion, Markus-Sittikus-Straße 8, hat auch an den Feiertagen und zum Jahreswechsel geöffnet.

ACHTUNG: Einzig am 24. Dezember 2021 schließt die Teststation bereits um 14 Uhr! Am 25./26. Dezember 2021 sowie am Silvester- und Neujahrstag ist die Teststation ganz normal von 8 bis 13.30 und 14 bis 20 Uhr geöffnet. Anmeldungen unter www.vorarlberg.at/coronatest!