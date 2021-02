Corona stoppte Wintertourismus

Winterurlaub hat in der heurigen Saison 2020/21 wegen der Coronapandemie noch nicht stattgefunden. Seit Anfang November sind alle Hotels und Pensionen wegen der Infektionslage behördlich geschlossen. Nur Dienstreisen und Kuraufenthalte sind im Lockdown erlaubt. Bis Ende Jänner kommen die Beherbergungsbetriebe dadurch auf 2,61 Millionen Nächtigungsbuchungen - ein Rückgang von 92,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen.

"Vor dem Hintergrund behördlich verordneter Betriebsschließungen seit 3. November ist der Tourismus in Österreich in der ersten Hälfte der Wintersaison 2020/21 mit einem Minus von 92,3 Prozent nahezu zum Erliegen gekommen", fasste Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag zusammen. Die Nächtigungen, die heuer von November bis Jänner gemeldet wurden, gingen vor allem auf Kurgäste und Geschäftsreisende zurück.