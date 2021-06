Corona stellte auch LKH Rankweil vor große Herausforderungen

Das Jahr 2020 wird auch am Rankweiler Landeskrankenhaus in die Geschichtsbücher eingehen.

Rankweil. Im Jahresbericht für das vergangene Jahr steht auch bei Verwaltungsdirektor Franz Freilinger die weltweite Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Trotz der Schließung einiger Stationen durch die Erkrankung der dort tätigen Mitarbeitenden war die Notfallversorgung der Bevölkerung aber zu jederzeit gewährleistet.

Hoher Einsatz von Allen

Die Corona Situation war dabei im Landeskrankenhaus Rankweil in allen Bereichen bemerkbar. Während bei den Mitarbeitern des Hauses außerordentliches Engagement, Flexibilität, Ausdauer und Verständnis notwendig waren, wurde auch den Patienten, insbesondere durch das Besuchsverbot, aber auch durch das Tragen von Masken, einiges abverlangt. „Immer wieder waren innerhalb kürzester Zeit Entscheidungsfindung, Planung und Organisation gefragt“, erklärt der Verwaltungsdirektor, dass so auch die Zugänge in das Krankenhaus neu organisiert sowie Teststationen und Impfstraßen errichtet wurden. „Aufgrund des hohen Einsatzes von allen konnte dieses so anspruchsvolle Jahr 2020 aber sehr gut gemeistert werden“, kann Franz Freilinger rückblickend bewerten.

Hauptschwerpunkt in Neurologie und in der Erwachsenenpsychiatrie

Aufgrund der Corona-Situation konnten dabei im vergangenen Jahr auch weniger Patienten am Landeskrankenhaus in Rankweil behandelt werden, trotzdem wurden 2020 insgesamt 90.744 Belagstage (ein Minus von 10 Prozent im Vergleich zu 2019) und 6.041 Patientenaufnahmen (ein Minus von 672 Personen im Vergleich zu 2019) verzeichnet. Der Hauptschwerpunkt lag dabei wie die Jahre zuvor schon in den medizinischen Fächern Neurologie und in der Erwachsenenpsychiatrie.

Auszeichnung zum familienfreundlichen Betrieb