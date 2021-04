Corona sorgte für mehr Nachfrage nach Fertigteilhäusern

Die Coronapandemie hat den Markt bei neu errichteten Häusern verschoben. Die Einschränkungen für Baufirmen, fehlende Arbeiter aus dem Ausland und der Wunsch, schnell in ein Haus im Grünen flüchten zu können, haben Fertigteilhäuser attraktiver gemacht. Laut dem "Branchenradar Fertigteilhäuser" stieg die Anzahl der verkauften Häuser 2020 gegenüber dem Jahr davor um drei Prozent auf 4.132 Stück. Der Herstellererlöse erhöhten sich um sechs Prozent auf knapp 810 Mio. Euro.

"Die positive Entwicklung der Nachfrage war im Wesentlichen die Folge einer signifikant steigenden Fertigteilquote. Denn das Marktpotenzial - also die Baubeginne von Ein- und Zweifamilienhäusern insgesamt - stagniert auf Vorjahresniveau" heißt es dazu in dem Branchenbericht. Demnach stieg der Anteil von Fertigteilhäusern an den insgesamt neu errichteten Eigenheimen (Fertighausquote) auf 27,4 Prozent. Zuwächse gab es jedoch nur bei Häusern in Holz-Riegelbauweise.