Corona sorgt für Rekorde im Nationalrat

Die Corona-Pandemie hat für ein parlamentarisches Rekordjahr gesorgt. 68 Mal ist der Nationalrat zusammengetreten, so oft wie noch nie in der Zweiten Republik, berichtet die Parlamentskorrespondenz, wobei allerdings etliche davon Zuweisungssitzungen waren, die nur wenige Minuten dauern. Insgesamt haben die Abgeordneten 179 Gesetze beschlossen und 20 Staatsverträge genehmigt. Dazu kommen fünf Beharrungsbeschlüsse nach Einsprüchen des Bundesrats.

Viele Sitzungen wurden kurzfristig einberufen und notwendige Gesetzesbeschlüsse im Eilverfahren, zum Teil übers Wochenende, gefasst. Vor allem in der ersten Phase der Krise waren umfangreiche Sammelnovellen an der Tageordnung, wobei das 3., 4. und 5. COVID-19-Gesetz mit zusammen 92 Artikeln - 85 Gesetzesänderungen und sieben neue Gesetze - an der Spitze der Pyramide stehen. Erstmals seit 1995 fand außerdem wieder eine Nationalratssitzung an einem Sonntag statt.