Corona setzt der Ski-Industrie zu

Die Coronapandemie hat die Ski-Industrie massiv belastet. In der Wintersaison 2020/21 sind die Absätze für Alpin-Ski um rund ein Drittel (minus 32 Prozent) eingebrochen. Für die laufende Saison wird mit einem noch deutlicheren Minus von rund 50 Prozent gerechnet, teilte der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs (VSSÖ) mit. Deutlich besser läuft es dagegen im Langlauf- und Skitouren-Bereich. Für die kommende Saison 2022/23 hegt die Industrie Hoffnung.

Weltweit wurden in der Ski-Saison 2020/21 rund 2,6 Millionen Paar Ski verkauft, das sind rund 32 Prozent weniger als in der vorherigen Saison. Allein in Österreich rutschte die Zahl der verkauften Paar Ski unter 300.000 auf 292.441 Paar. Das ist ein Minus von 34 Prozent. Deutliche Einbrüche gab es aber auch in Frankreich (minus 47 Prozent) und Deutschland (minus 42 Prozent).