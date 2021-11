Corona - Salzburg-Lockdown: Rufe nach Hilfen wird lauter

Dauer und Details des Lockdowns für Salzburg sind am Donnerstag noch nicht verkündet gewesen, da wurden im Bundesland bereits Rufe nach raschen Hilfsmaßnahmen und Unterstützung laut. "Wir müssen die vierte Welle bekämpfen, aber auch den nächsten Wirtschaftsabschwung verhindern", erklärte Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS). Entscheidend sei, eine Schadensbegrenzung im Weihnachtsgeschäft zu erreichen.

Die Politik sei nun gefordert, die Hilfsmaßnahmen wieder hochzufahren. Der Lockdown sei angesichts der Situation in den Spitälern unvermeidlich, bedeute aber eine "Totalbremsung" für die Wirtschaft. Diese sei bereits durch die Schwierigkeiten bei den PCR-Tests oder die deutsche Reisewarnung in Bedrängnis gebracht worden.

Der Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKS, Albert Ebner, forderte eine Kurzarbeitslösung bereits ab der kommenden Woche und Soforthilfen - konkret die Wiederaufnahme des 80-prozentigen Umsatzersatzes sowie die Weiterführung des gesenkten Umsatzsteuersatzes von fünf Prozent bis zum Ende der Wintersaison. "Für jene Betriebe, die Mitarbeiter freistellen bzw. ganz schließen müssen, muss es eine Kurzarbeitsregelung samt 100-prozentiger Gehaltsentschädigung geben."

"Nachdem uns wochenlang gesagt worden ist, dass die Wintersaison sicher stattfinden wird, blicken die heimischen Tourismusbetriebe nun wieder einer äußerst unsicheren Zukunft entgegen", sagte Ebner. Gerade für die Betriebe in den Wintersportgebieten sei der Lockdown eine Katastrophe. "Die Ware ist eingekauft und der Großteil der Mitarbeiter ist bereits da."

Der Handeslverband sprach davon, dass beim Lockdown alleine den Salzburger Händlern pro Woche 75 Mio. Euro entgehen würden und rief nach einem neuen Umsatzersatz. Dieser müsse sich an den Umsatzzahlen von vor der Krise - dem Jahr 2019 - orientieren, so Geschäftsführer Rainer Will.