Corona-Reproduktionszahl gegenüber Vorwoche leicht gesunken

Die Reproduktionszahl in Österreich ist gegenüber der Vorwoche leicht gesunken und liegt derzeit bei 0,89. Das gab die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitag bekannt. Das bedeutet, ein mit SARS-CoV-2 Infizierter steckt statistisch gesehen 0,89 weitere Menschen an. Vor einer Woche lag die Zahl bei 0,94. Die Zahl für diese Woche umfasst den Zeitraum 8. bis 20. Jänner und basiert wie immer auf Berechnungen der AGES und der TU Graz.

Die effektive Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt. Liegt der Wert bei genau eins, bleibt die Zahl der Infektionen theoretisch gleich. Ein Infizierter steckt genau einen weiteren Menschen an. Liegt sie darüber, steigt die Zahl der Infektionen, liegt sie darunter, geht sie zurück. Daher ist es Ziel, die R-Zahl auf möglichst deutlich unter 1 zu drücken. Die tägliche Steigerungsrate der Infektionen wurde mit minus 1,7 Prozent angegeben.

Die effektive Reproduktionszahl lag auch in allen Bundesländern unter 1. Die Zahl der täglich neudiagnostizierten Fälle befinde sich in allen Bundesländern auf erhöhtem Niveau, so die AGES.