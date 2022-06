Corona-Prognose-Konsortium sieht weiteren Anstieg

Die Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 sind in Österreich für das Corona-Infektionsgeschehen dominierend und treiben den derzeit zu beobachtenden Anstieg bei den Fallzahlen weiter. Diesen wenig optimistischen Ausblick präsentierte das Prognosekonsortium am Mittwoch. Demnach sind die Varianten BA.4/BA.5 nach der Prävalenzschätzung des Konsortiums derzeit für rund 80 Prozent der Corona-Fälle in Österreich verantwortlich.

Die Entwicklung der Fallzahlen wirkt sich auch auf die Entwicklung der Corona-Situation in den Spitälern aus. Die heute ausgewiesenen 856 Spitalspatienten sollten in der kommenden Woche auf jeden Fall über 1.000 ansteigen. Die Experten erwarten bis zu 1.499 Patienten auf den Normalstationen am kommenden Mittwoch, bis zum letzten Prognosetag zum Spitalsbelag am 13. Juli könnten es bis zu 2.598 sein, zumindest aber 1.327. Auf den Intensivstationen halten die Experten einen Anstieg von 47 heute auf bis zu 83 in einer Woche und bis zu 134 in zwei Wochen für möglich. Der Mittelwert lag bei 72 in der kommenden Woche und 100 in zwei Wochen.