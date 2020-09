Corona-Pandemie verändert Einstellung zur Demokratie kaum

Die Corona-Pandemie hat die Einstellung der Österreicher zur Demokratie bisher kaum verändert. Nach wie vor stimmen 90 Prozent der Aussage zu, dass die Demokratie trotz Problemen die beste Regierungsform ist. Das geht aus den Ergebnissen der fünften Befragungs-Welle des "Demokratieradars" hervor, der von Politikwissenschafter der Universitäten Graz und Krems durchgeführt wurde und dessen Ergebnisse nun vorliegen.

Eine Zunahme orten die Autoren der Studie, dass sich - rückblickend vor allem auf 2019 bezogen - mehr Menschen an Demonstrationen beteiligten als noch 2017 und 2018. Vor allem junge Befragte berichteten doppelt so oft, in den vergangenen zwölf Monaten bei einer Kundgebung gewesen zu sein. Ausschlaggebend dafür dürfte die "Fridays for Future"-Bewegung gewesen sein.