Corona-Pandemie lässt Geschäft der Menschenhändler blühen

Die Corona-Pandemie hat schlechte Nachrichten für die Bekämpfer des Menschenhandels weltweit gebracht: Die gesundheitliche Krise hat eine ökonomische nach sich gezogen, und das wiederum hat dafür gesorgt, dass die Geschäfte von Menschenhändlern blühen. Denn es gibt mehr Menschen, die aus wirtschaftlicher Not Opfer werden können. Ghada Fathy Ismail Waly, die Direktorin des UNO-Büros zur Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), bezeichnete die Situation als "beunruhigend".

Anlass für Walys Ausführungen war die Präsentation des "Globalen Berichts zu Menschenhandel" am Dienstag, bei dem sich die Autoren auch mit den Auswirkungen der Pandemie auseinandergesetzt haben. Wie sich wirtschaftliche Krisen mit steigenden Arbeitslosenzahlen auf das Geschäft der Menschenhändler auswirken, habe man bereits in der Vergangenheit gesehen. Jobsuchende seien eher bereit, hohe Risiken einzugehen, weil sie hoffen, ihre Chancen zu verbessern. Es seien auch Menschen mit niedrigem Einkommen in ökonomisch besonders schwachen Regionen wesentlich stärker gefährdet, in reichere Regionen transferiert zu werden, die sich schneller von den Folgen der Krise erholen.