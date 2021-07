Corona-Pandemie hat Anfälligkeit für Menschenhandel erhöht

Die Anfälligkeit, Opfer von Menschenhändlern zu werden, ist durch die Corona-Pandemie gestiegen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hervor. Dabei kommt den Tätern zugute, dass viele durch die Pandemie Einkommensverluste erlitten haben und auch mehr als sonst online sind, und zwar sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Aufgrund von Lockdowns und Einschränkungen bei den Dienstleistungen zur Bekämpfung des Menschenhandels hatten die Opfer noch weniger Chancen, ihren Menschenhändlern zu entkommen. Durch die Schließung der Grenzen waren viele gerettete Opfer des Menschenhandels gezwungen, monatelang in Unterkünften in den Ländern zu bleiben, in denen sie ausgebeutet worden waren, anstatt nach Hause zurückzukehren.

Wesentliche Dienste, die den Opfern die Unterstützung und den Schutz bieten, auf die sie angewiesen sind, wurden reduziert oder sogar eingestellt. "Wenn sich gerettete Opfer von ihrer Tortur erholen, brauchen sie oft regelmäßige Unterstützung als Teil des Rehabilitations- und Wiedereingliederungsprozesses. Das kann Gesundheitsversorgung, Seelsorge, Rechtsbeistand oder Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sein", betonte Chatzis. "In vielen Fällen hat dies einfach aufgehört, was die Überlebenden des Menschenhandels dem Risiko aussetzt, erneut traumatisiert oder sogar erneut Opfer von Menschenhandel zu werden, insbesondere diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben und plötzlich arbeitslos und mittellos sind."

Die Covid-19-Pandemie habe zwar zu Stillstand in vielen Teilen der Welt geführt, den Menschenhandel aber nicht gebremst, hieß es in einer Aussendung der UNODC. "Verbrechen floriert in Krisenzeiten, und die Menschenhändler haben sich schnell an die 'neue Normalität' angepasst. Sie haben auf die Schließung von Bars, Clubs und Massagesalons reagiert, in denen Ausbeutung stattfinden kann, indem sie ihr illegales Geschäft einfach in private Immobilien oder ins Internet verlegt haben", sagte Chatzis.