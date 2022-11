Corona-Neuinfektionen und Spitalszahlen weiter rückläufig

Am Sonntag sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 2.490 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 4.209 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 326,3 Fälle je 100.000 Einwohner. Weiter rückläufig sind auch die Spitalszahlen. Im Krankenhaus liegen Stand Montagvormittag 1.257 Infizierte, um 52 weniger als noch am Sonntag.

Derzeit gibt es in Österreich 45.614 laborbestätigte aktive Fälle, um 425 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.468.967 bestätigte Fälle gegeben. In den vergangenen sieben Tagen wurden 33 Todesfälle registriert, seit Sonntag wurden drei weitere Covid-Tote gezählt. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 21.040 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 233,1 Infizierte gestorben. Mit Abstand die meisten Opfer gab es mit 300,6 pro 100.000 Einwohner in Kärnten, in der Steiermark waren es 276,6 pro 100.000 Einwohner und in Niederösterreich 242,7. Zum Vergleich dazu wurden bisher in Vorarlberg mit 166,2 pro 100.000 Einwohner fast halb so wenige Todesopfer wie in Kärnten registriert.