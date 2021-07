Corona ließ Paketvolumen 2020 um 17 Prozent steigen

Der corona-bedingten Lockdowns sorgten im vergangenen Jahr für eine Paketflut. 2020 wurden rund 260 Millionen Pakete in Österreich zugestellt, das entspricht einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber 2019, teilte die Telekom-Regulierungsbehörde RTR am Montag mit.

Im Coronajahr wurde auch mehr ins Ausland geschickt. Insgesamt 31 Millionen Packerl wurden vergangenes Jahr von Österreich ins Ausland transportiert, das sind um 19 Prozent mehr als 2019. "Der Anstieg beim Paketvolumen war aufgrund der Lockdown-Regelungen, der de facto nicht vorhandenen stationären Einkaufsmöglichkeiten und der gestiegenen Online-Bestellungen zu erwarten, die tatsächliche Paketflut hat aber vor allem am Anfang alle überrascht und die vorhandenen Kapazitäten gesprengt", so Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, in einer Aussendung.