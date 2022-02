Corona-Krise hat Beziehungen positiv beeinflusst

Durch die Corona-Krise haben viele Österreicherinnen und Österreicher mehr Zeit mit dem Partner bzw. der Partnerin verbracht. Die Beziehung wurde dadurch positiv beeinflusst, ergab eine Umfrage anlässlich des Valentinstages im Auftrag von ImmoScout24. Insbesondere unter 30-Jährige berichteten von positiven Veränderungen. Auch gemeinsame Aktivitäten wurden durch die Pandemie wieder verstärkt.

Die Pandemie brachte Homeoffice, wenige soziale Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände und eine eingeschränkte Freizeitgestaltung mit sich. Die viele gemeinsame Zeit hatte durchaus positive Auswirkungen auf Partnerschaften: 35 Prozent sagen, ihre Beziehung hätte sich seit Beginn der Pandemie sehr zum Positiven verändert. Insbesondere Männer (39 Prozent) stimmen dieser Aussage zu, noch viel mehr aber die unter 30-Jährigen. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen meint sogar jeder Zweite, dass es eine sehr positive Veränderung gab. Doch nicht nur positiver ist die Partnerschaft, auch enger wurde sie in vielen Fällen. Das geben 39 Prozent der Befragten an, Männer (41 Prozent) und die 18- bis 29-Jährigen (51 Prozent) liegen auch hier über dem Durchschnitt.