Corona - Italienischer Versorger Eni schreibt Milliarden ab

Der italienische Versorger Eni rechnet wegen der Corona-Krise langfristig mit niedrigeren Energiepreisen und schreibt deshalb rund 3,5 Mrd. Euro auf seine Vermögenswerte ab. Die Summe könne um 20 Prozent höher oder niedriger ausfallen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Eni geht bei der Rohölsorte Brent für das Jahr 2023 nach eigenen Angaben nur noch von einem Preis von 60 Dollar je Barrel aus. Bisher hatte das italienische Unternehmen 70 Dollar für das 159-Liter-Fass einkalkuliert. Der Konzern sieht sich als Vorreiter in dem Industriezweig, der von Investoren zum ökologischen Wandel gedrängt wird, und will seine Treibhausgas-Emissionen um 80 Prozent senken. Konzernchef Claudio Descalzi bekräftigte dieses Vorhaben trotz der Virus-Krise. Vielmehr suche Eni derzeit nach Wegen, wie der Prozess noch beschleunigt werden könne, so Descalzi.