Corona-Infizierte im Schnitt 32,1 Jahre alt

Das Durchschnittsalter der Österreicherinnen und Österreicher, die sich mit dem Coronavirus infizieren, geht wieder nach oben. Während es Mitte Juli noch unter 30 Jahren lag, steigt es seit einigen Wochen wieder kontinuierlich an. In der vergangenen Woche (23. bis 29. August) war eine infizierte Person im Schnitt 32,1 Jahre alt - der höchste Wert seit zehn Wochen.

Wie die Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zeigt, haben von den 9.541 in der Vorwoche behördlich erfassten Infektionen 38,8 Prozent unter 25-Jährige betroffen. Das ist eine deutlich geringere Quote als in der letzten Juli-Woche, wo 45,9 Prozent aller Fälle diese Altersgruppen betrafen. Die meisten Neuinfektionen betreffen mit 22,4 Prozent zwar noch immer die 15- bis 24-Jährigen - ihr Anteil am Infektionsgeschehen ist im Vergleich zu Ende Juli aber signifikant zurück gegangen. Damals lag er bei 37,9 Prozent.