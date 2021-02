Corona-Impfungen nach "Knick" Ende Jänner wieder gestiegen

Die Zahl der Corona-Impfungen ist vorige Woche wieder gestiegen. Bis inklusive Sonntag wurden 80.852 neue Impfungen in den E-Impfpass eingetragen. Damit haben die Impfungen wieder das Niveau vor dem Impfknick Ende Jänner erreicht und sogar etwas überschritten. In Summe sind bis Sonntag zumindest 212.062 Personen geimpft worden, das entspricht einer Durchimpfung von 2,38 Prozent der Bevölkerung. Tatsächlich sind es etwas mehr, weil die Eintragungen teils verzögert erfolgen.

Dem internationalen Impf-Vorreiter Israel hinkt Österreich - wie alle anderen EU-Länder - weiterhin hinterher. Während Israel durchschnittlich bereits mehr als 60 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht hat (Erst- und Zweitimpfung zusammengerechnet) waren es in Österreich mit Stand Sonntag je nach Zählung zwischen 3,18 (verimpft) und 3,45 (ausgeliefert) pro 100 Einwohner. Das ist etwas weniger als in Italien und Deutschland. Deutlich schneller als in der EU wird neben Israel auch in Großbritannien (fast 19 Impfdosen pro 100 Einwohner) und in den USA (zwölf pro 100) geimpft, wie eine Übersicht der Plattform Our World in Data (Stand 6. Februar) zeigt.