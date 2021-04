Corona-Impffreischaltung für alle löst Skepsis aus

Niederösterreichs Ankündigung, die Anmeldung für Impfungen für alle über 16 ab dem 10. Mai freizuschalten, dürfte zunächst eine Pioniertat bleiben. Obwohl Generalmajor Andreas Pernsteiner, Logistik-Leiter für Impfstoffe beim Bundesheer, angesichts der für Juni pro Woche erwarteten 700.000 bis 750.000 erwarteten Impfdosen, von denen 500.000 von BioNTech/Pfizer kommen sollen, zeigten sich mehrere Bundesländer skeptisch und wollen einen solchen Schritt nicht mitgehen.

Auch in Kärnten werden die Impfungen weiter von Woche zu Woche geplant, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Donnerstag auf APA-Anfrage. Jüngere Altersgruppen kämen bis zum Sommer an die Reihe. Zum Vergleich mit Niederösterreich sagte Kurath, dass dort Impftermine anders als in Kärnten drei Wochen im Voraus vergeben werden. In Kärnten plane man wie in den meisten anderen Bundesländern konservativ: Verimpft werde, was man bekommen habe. "Es soll nichts terminisiert werden, was noch nicht vorhanden ist." Der Arbeitsaufwand für Absagen wäre erheblich dazu solle es nicht kommen.