Corona: Firmen erhielten 2,1 Mrd. Euro Investitionsprämie

Vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021 konnten Firmen zur Unterstützung während der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie eine Investitionsprämie beantragen. Davon wurden 242.165 Anträge positiv beschieden, 179.568 davon wurden inzwischen abgerechnet und 2,155 Mrd, Euro ausbezahlt. Rund 500 Großinvestitionen mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von über 20 Mio. Euro Investitionsvolumen können noch abgerechnet werden, so Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).

"In Summe wurden damit rund 23 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst", betonte der Minister am Mittwoch. Für das kommende Jahr 2024 würden insgesamt 700 Mio. Euro zur Verfügung stehen.