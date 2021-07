Corona-Familienhärtefonds - mehr als 100.000 Anträge positiv

Schon mehr als 100.000 Anträge zur Unterstützung aus dem Familienhärtefonds zur Linderung der wirtschaftlichen Corona-Folgen sind positiv entschieden worden. Das teilte das Kanzleramtsministerium in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS mit. Immerhin mehr als 40.600 Ansuchen erhielten allerdings eine negative Bewertung, da sie die Anforderungen nicht erfüllten.

Dabei taten sich offenbar etliche Antragsteller schwer mit den Formularen. Denn 52 Prozent der Ansuchen wurden beim ersten Anlauf unvollständig eingebracht. Was die Gewährungen angeht, fällt auf, dass es in Wien verhältnismäßig den größten Anteil an negativen Bescheiden gegeben hat. Die bisher ausbezahlte Summe beläuft sich gesamt auf 131,1 Millionen.

NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard meinte in einer schriftlichen Stellungnahme: "Es war ein langer Weg mit vielen Baustellen, doch es scheint so, als hätte unsere Kritik schließlich gefruchtet und die Auszahlung in der Endphase doch noch gut funktioniert." Doch kaum sei ein Problem behoben, tue sich an anderer Stelle schon das nächste auf.