Corona - Erneuter Anstieg bei Inzidenz im Bezirk Melk

Die Corona-Zahlen im Bezirk Melk entwickeln sich weiterhin nach oben. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wurde am Donnerstag ein Anstieg auf 652,8 verzeichnet. Laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) war dies der österreichweite Höchstwert. Ausreisetests scheinen für die Region nun möglich.

Der Bezirk Melk überschritt die Marke von 500 bei der Inzidenz am Donnerstag zum vierten Mal in Serie. Schlagend werden Ausreisekontrollen, wenn bei der aktuellen Impfquote von laut dem Dashboard von Notruf NÖ 59,8 Prozent die über sieben aufeinanderfolgende Tage gemittelte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 500 überschreitet. Mit Stand Donnerstagnachmittag lag dieser Wert auf Basis der Daten der AGES mit 518,3 bereits über dieser Schwelle.

Um mögliche Ausreisetests zu verhindern, will die Stadt Melk die Impfquote erhöhen. Daher bietet Notruf NÖ nach Rathausangaben am (heutigen) Donnerstag (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Freitag (9.00 bis 18.00 Uhr) die Möglichkeit, sich im Covid-Zentrum in der Linzerstraße 8 "ohne Voranmeldung und unkompliziert" impfen zu lassen. Verabreicht wird das Vakzin von Biontech/Pfizer.