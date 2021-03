Corona-Erkrankung Haimbuchners ändert nichts an FPÖ-Linie

Der schwere Verlauf der Coronainfektion des oberösterreichischen FPÖ-Landeshauptmannstellvertreters Manfred Haimbuchner ändert nichts an der Linie der FPÖ. Natürlich gebe es schwere Verläufe, diese seien "im Einzelfall immer tragisch", aber dennoch könne die Politik, "die für das Gesamte im Land verantwortlich ist", nicht dazu übergehen, "das Kind mit dem Bade auszuschütten", so Kickl: "Daran hat sich überhaupt nichts geändert."

In Richtung der anderen Parteien, die ein gewisses "Maß an Schadenfreude und Häme" an den Tag legten, meinte Kickl, dass ein bisschen Demut angebracht wäre. Denn auch in den anderen Parteien habe es Coronainfektionen gegeben. Daher sollten sie dankbar sein, "dass es in ihren Reihen keinen schweren Verlauf gegeben hat", anstatt zu versuchen, politisches Kleingeld daraus zu machen.