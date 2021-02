"Corona-Demos" versus "Freie Meinungsäußerung"

Landesrat Christian Gantner über "Corona-Demos" in Vorarlberg.

10.000 Menschen in Wien, 500 in Dornbirn: Die Stimme der "Corona-Maßnahmen-Gegner" wird lauter. VOL.AT sprach mit Landesrat Christian Gantner über die Situation in Vorarlberg. VOL.

VOL.AT: Wie beurteilen Sie persönlich die Kundgebung in Dornbirn mit rund 500 Teilnehmern? Haben Sie Verständnis für den Unmut der Menschen?

Christian Gantner: Laut Auskunft der zuständigen Sicherheitsbehörde (Bezirkshauptmannschaft Dornbirn) handelte es sich bei der Kundgebung in Dornbirn um eine angemeldete Versammlung mit einem sehr kooperativen Veranstalter. Dabei wurden die COVID-19-Notmaßnahmen, insbesondere die Maskentragepflicht betreffend, von den Kundgebungsteilnehmenden großteils eingehalten. Zuwiderhandlungen wurden konsequent zur Anzeige gebracht. Was die Einhaltung des Mindestabstandes anbelangt hat, so wurde von den Organen der öffentlichen Sicherheit wiederholt auf das Erfordernis der Einhaltung hingewiesen. Ich habe ein gewisses Verständnis, dass die COVID-19-Maßnahmen für manche Menschen sowohl ein psychisches wie auch materielles Problem darstellen. Klar ist aber, dass sich eine positive Infektionsentwicklung und damit Minimierung der Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch das Coronavirus nur durch ein konsequentes Einhalten der Notmaßnahmen sowie eine breitflächige Testung und Impfung bewerkstelligen lässt.

VOL.AT: Wie gehen Sie angesichts des in Wien erlassenen Demonstrationsverbot mit der Situation um?

Christian Gantner: Die von der Wiener Sicherheitsbehörde teilweise untersagten Versammlungen betreffen die Bundeshauptstadt Wien, nicht jedoch das Bundesland Vorarlberg. Die konkreten Sachverhalte, die zu diesen Entscheidungen geführt haben, sind mir nicht bekannt.

VOL.AT: Trotz des Verbots marschierten vergangenen Sonntag in Wien rund 10.000 Menschen gegen die Maßnahmen auf. Auch die Polizei schien machtlos. Wie sollte die Exekutive hier reagieren?

Christian Gantner: Im Falle von angemeldeten Kundgebungen in Vorarlberg findet in jedem Einzelfall seitens der zuständigen Sicherheitsbehörde (Landespolizeidirektion, Bezirkshauptmannschaft) in Abstimmung mit der Polizei die Prüfung des Vorliegens allfälliger Versagungsgründe sowie eine konkrete Einsatzplanung statt. Abhängig von der zu erwartenden Zahl an Kundgebungsteilnehmenden sowie des Kundgebungsverlaufes erfolgt u.a. eine angemessene Festlegung der Zahl der die Kundgebung begleitenden Organe der öffentlichen Sicherheit und ihr dementsprechendes Vorgehen. Diese Praxis hat sich bislang bewährt.

500 Menschen fanden sich vergangenen Sonntag am Dornbirner Marktplatz ein. Foto: Stiplovsek

VOL.AT: Wie stehen sie als Demokrat persönlich zu einem „Demonstrationsverbot“ zum Schutze der Bevölkerung?

Christian Gantner: Grundsätzlich besteht das Recht auf Versammlungsfreiheit. Es gibt jedoch rechtliche Möglichkeiten der Einschränkung im Einzelfall (z.B. bei Vorliegen einer besonderen Pandemie-Situation bzw. Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung).

VOL.AT: In Wien werden die sogenannten Corona-Demos von Rechtsextremen, Identitären oder QAnon-Gruppen unterwandert. Wie sieht die Situation in Vorarlberg aus? Geht man bei den Veranstaltern in Vorarlberg auch von ähnlichen Motiven aus?

Christian Gantner: Solche Extremismen konnten im Zuge von Kundgebungen in Vorarlberg von den zuständigen Sicherheitsbehörden bislang nicht festgestellt werden.