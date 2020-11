Corona dämpfte Sommertourismus deutlich

Die Coronavirus-Pandemie hat dem heimischen Tourismus heuer im Sommerhalbjahr wie erwartet einen gehörigen Dämpfer versetzt. Infolge von Reisewarnungen, Quarantäneauflagen und wochenlangen Hotelschließungen gingen die Buchungen im Zeitraum Mai bis Oktober gegenüber dem Vorjahr im landesweiten Schnitt um fast ein Drittel zurück, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht.

Je nach Bundesland bzw. Region gibt es aber große Unterschiede. Die Stadthotellerie in Wien hat es am härtesten getroffen - mit einem Nächtigungsminus von 80,9 Prozent; Kärnten (minus 11,0 Prozent), das Burgenland (minus 12,6 Prozent) und die Steiermark (minus 13,3 Prozent) am wenigsten.

In sämtlichen Bundesländern kamen weniger Buchungen aus dem Ausland herein. Die Urlauber aus Österreich fuhren vor allem nach Kärnten - dort schnellte der Anteil der Inlandsbuchungen heuer sogar um 19,8 Prozent in die Höhe. Leicht im Plus waren die Nächtigungen durch heimische Gäste auch in der Steiermark (plus 1,6 Prozent), Salzburg (plus 1,5 Prozent) und in Tirol (plus 1,0 Prozent).