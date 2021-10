Corona-Cluster auf Donau-Kreuzfahrtschiff in Wien

Auf einem aus Deutschland gekommenen Kreuzfahrtschiff ist in Wien ein umfangreicher Corona-Cluster entstanden. Wie eine Sprecherin des Wiener Krisenstabes einen Bericht des ORF Wien am Mittwochabend bestätigte, sitzen auf dem Schiff in Nussdorf 178 Passagiere fest, die aus Passau gekommen waren. Unter ihnen sind 80 Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt. Alle Menschen an Bord wurden unter Quarantäne gestellt, sie haben das Schiff nicht verlassen.

Derzeit werde an einer Lösung gearbeitet, wie die Betroffenen nach Hause transportiert werden können. Das teilte die Sprecherin mit.