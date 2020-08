Corona bringt FACC heuer bis zu 65 Mio. Euro Verlust

Die coronabedingte Krise in der Luftfahrtindustrie setzt auch dem oberösterreichischen Flugzeugteilezulieferer FACC mit Sitz in Ried zu. Ein Sparprogramm läuft, Personal wird abgebaut. Aus heutiger Sicht erwartet das Unternehmen für das Jahr 2020 einen Betriebsverlust von 55 bis 65 Mio. Euro. Der Umsatz soll zwischen 500 und 520 Mio. Euro liegen.

Vor allem im zweiten Quartal waren die Zahlen belastet. Bei allen Finanzkennzahlen kam es zu teils deutlichen Rückgängen, zumal in dieser Zeit 80 Prozent der weltweiten Flugzeugflotten über Monate am Boden blieben, Übernahmen von Neuflugzeugen verschoben wurden, Flugzeugneubestellungen blieben fast gänzlich aus. Auch der in chinesischem Besitz befindliche oberösterreichische Zulieferer musste seine Produktion an die gekürzte Produktion der Hauptkunden anpassen.