Corona-Bonus für Ärzte und Pfleger wird begrüßt

Der von der Regierung am Samstag angekündigte Corona-Bonus von durchschnittlich 500 Euro für Ärzte und Pflegepersonal wird rundum begrüßt. Manche hielten allerdings mehr für angebracht: Die Gewerkschaft pochte auf 1.000 Euro für alle Beschäftigten mit erhöhtem Infektionsrisiko, die FPÖ auf ihren "Österreich-Tausender".

"Endlich sieht auch die Bundesregierung ein, dass die HeldInnen der Krise eine finanzielle Belohnung verdient haben. Der Druck des ÖGB hat sich ausgezahlt", zeigte sich ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Sonntag in einer Aussendung durchaus erfreut. Das sei immerhin ein Teilerfolg. Der ÖGB werde sich aber "hartnäckig" dafür einsetzen, dass alle "HeldInnen der Krise" eine finanzielle Anerkennung bekommen.

"Das kann nur ein erster Schritt sein. Eine Belohnung haben sich viele Berufe und Branchen verdient", stellte auch der Vorsitzende der Gewerkschaft younion, Christian Meidlinger, fest. Und er sah noch einen anderen Aspekt: "Natürlich versuchen Kurz, Blümel und Co mit dieser Auszahlung von den Problemen rund um türkisen Postenschacher und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Bundeskanzler abzulenken." - Aber, so merkte der Gewerkschafter an, "den Beschäftigten der österreichischen Spitäler kann das egal sein".