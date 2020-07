Corona bedroht 158.000 Jobs in Europas Textilindustrie

Die Folgen der Coronakrise bedrohen nach einer aktuellen Studie des Kreditversicherers Euler Hermes mehr als 150.000 Arbeitsplätze in der europäischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Demnach dürften die Umsätze der europäischen Textil- und Bekleidungshersteller heuer aufgrund der Corona-Pandemie um rund 19 Prozent einbrechen.

Zwar werde schon im kommenden Jahr der Umsatz der Branche wieder spürbar zunehmen. "An das Vorkrisenniveau dürfte er aber wohl nicht vor 2023 anknüpfen", sagte der Euler-Hermes-Branchenexperte Aurelien Duthoit. "Wir gehen davon aus, dass trotz der zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen etwa 13.000 Unternehmen in Europa bis Ende 2021 verschwinden und damit rund 158.000 Jobs in der europäischen Textilindustrie in Gefahr sein dürften", fasste der Deutschland-Chef von Euler Hermes, Ron van het Hof, die Studienergebnisse zusammen.