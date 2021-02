„Corona-Auswirkungen nicht so dramatisch wie befürchtet“

Nenzinger Gemeindevertretung beschließt 22-Millionen-Euro Budgetentwurf

Gleich zum Anfang: Der Nenzinger Budgetentwurf erhielt die Zustimmung aller Fraktionen und wurde einstimmig gefasst. Aufwänden in Höhe von 22,092 Millionen Euro stehen geplante Ausgaben in Höhe von 22,031 Millionen Euro gegenüber. „Der Voranschlag 2021 wurde im Vorfeld eingehend beraten und im Finanzausschuss und Gemeindevorstand ebenfalls einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen“, berichtet Bürgermeister Florian Kasseroler. „Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich die Auswirkungen von Corona auf das abgeschlossene Finanzjahr 2020 nicht ganz so dramatisch entwickelt haben, wie ursprünglich angenommen. Das liegt einerseits an den Förderungen und Maßnahmen des Bundes sowie der Tatsache, dass sich der Einbruch der Kommunalsteuer bei den Nenzinger Unternehmen mit einem Minus von rund sechs Prozent in überschaubaren Grenzen hielt.“ Dadurch sei es möglich geworden, trotz starker Einbrüche bei den Ertragsanteilen einen soliden Voranschlag mit Investitionen von knapp drei Millionen zu erstellen – und das ohne Erhöhung des Gesamtschuldenstandes. „Auch die Rücklagen von 2,7 Millionen Euro müssen nicht angetastet werden und stehen für kommende geplante Projekte zur Verfügung“, so Kasseroler