Corona-Auffrischungsimpfungen in Niederösterreich starten

Im Pflege- und Betreuungszentrum in St. Pölten werden ab Dienstag, wie von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) angekündigt, die ersten Corona-Auffrischungsimpfungen in Niederösterreich durchgeführt. In der Einrichtung waren am 27. Dezember vergangenen Jahres auch die ersten Stiche an Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabreicht worden.

Die Impfdosen seien am Montag angeliefert worden, teilte Stefan Spielbichler von Notruf NÖ, der Impfkoordinationsstelle des Landes, mit. Aufgefrischt werde mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer.

Zunächst sollen ältere Menschen und Risikopatienten in Pflegeheimen und Kliniken zum Zug kommen, hatten Pernkopf und Königsberger-Ludwig vergangene Woche mitgeteilt. Ab Mitte September soll für alle ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen die Möglichkeit auf den dritten Stich bestehen.