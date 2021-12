Corona-Ampel zeigt positiven Trend

Auch diese Woche werden sämtliche Bundesländer auf der Corona-Ampel auf rot und damit im Bereich des sehr hohen Infektionsrisikos geschalten. Doch mit Wien und dem Burgenland nähern sich zwei Bundesländer der Risikozahl 100, unter der nur noch hohes Risiko und damit orange gilt. Insgesamt gibt es überall einen rückläufigen Trend, am wenigsten im besonders öffnungsfreudigen Vorarlberg.

Die besten Werte weist laut dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission in fast allen Kategorien Wien auf, wohl Ergebnis des schon vor dem Lockdown bestehenden strikteren Kurses der Stadtregierung. Bei der Risikozahl liegt man auf 135, womit Wien bei Weiterbestehen des aktuellen Trends bereits kommende Woche in orangen Regionen landen müsste. Gleiches gilt für das Burgenland mit Risikozahl 143.

Getestet wird jetzt wieder deutlich weniger mit Ausnahme Wiens, was die niedrigen Inzidenzen dort weiter aufwertet. Auf 100.000 Einwohner wurden in der Bundeshauptstadt gut 112.600 Tests abgegeben, beim Schlusslicht Tirol waren es gerade einmal gut 44.000. Die meisten asymptomatischen Fälle wurden daher auch in Wien gefunden, 51 Prozent der gefundenen Infektionen waren bei Personen ohne Symptome. Der Bundesschnitt liegt bei 26 Prozent. Bei der Quellensuche ist aktuell das Burgenland mit 52 Prozent Erfolgsquote am stärksten. Landesschnitt sind 39 Prozent.